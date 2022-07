Vacances : 57% des Français estiment qu'ils seront concernés par l'alcool au volant cet été

L’étude montre que, sur la période estivale, la part de Français concernée par l’alcool et la conduite est plus importante chez les hommes (60 %) et chez ceux qui changent leurs habitudes (67 % chez ceux qui changent leurs modes de déplacement par exemple, ou 74 % chez ceux qui modifient leur consommation d’alcool).

L’été est une période particulièrement accidentogène sur les routes : en juillet-août 2021, 580 personnes ont trouvé la mort sur les routes de France, soit plus de 18 % de la mortalité routière annuelle. La consommation d’alcool est responsable de 31 % des accidents mortels. Un chiffre stable depuis 2010, en faisant l’une des premières causes de mortalité.