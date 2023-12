Vacances au ski : êtes-vous protégés en cas d’accident ?

Un contrat d’assurance multirisques habitation vous protège partiellement en cas d’accident aux sports d’hiver. Votre mutuelle ou votre carte bancaire peuvent vous garantir une couverture. En cas de protection insuffisante, une assurance spécifique peut vous éviter des tracas.

Le mois de décembre marque le début de la saison pour les stations de ski françaises. Nombreux sont les amateurs de glisse qui ont déjà réservé leurs vacances à la neige mais les sports d’hiver ne sont pas sans risques. Plus de 45 000 personnes se sont blessées sur les pistes des domaines skiables français l’an dernier, rapporte le bilan du Système national d’observation de la sécurité en montagne (SNOSM). Mais alors, faut-il prévoir une couverture particulière en cas d’accidents ? On fait le point.

Quel est votre contrat d’assurance ?

Il existe des assurances spécifiques auxquelles vous pouvez souscrire pour la durée de votre séjour à la montagne. Mais avant de sortir votre carte bancaire, il est utile de vérifier quelle est la couverture dont vous disposez déjà. Si vous avez souscrit une assurance multirisques habitation, vous possédez une garantie responsabilité civile. Cela signifie que vous êtes couvert si vous provoquez un accident, indique le site Service Public. Les dommages causés sur les personnes que vous avez touchées seront pris en charge par votre assurance. Mais pas nécessairement ceux que vous aurez subis. Cela dépend de ce qui est écrit dans votre contrat à ce sujet.

Par ailleurs, si vous avez souscrit une assurance individuelle accident ou garantie accidents de la vie, vous êtes peut-être couvert dans le cas d’un accident aux sports d’hiver. Si la pratique du ski ou du snowboard est exclue de votre couverture, alors cela sera précisé sur votre contrat. De même, il est courant que le hors piste n’entre pas dans les termes de l’assurance.

Que dit votre mutuelle ?

Si vous détenez une mutuelle, il est possible que vous soyez couvert pour les frais d’hospitalisation et les soins en cas d’accident. Sur les pistes ou hors pistes, la prise en charge n’est souvent pas la même. Les détails sont précisés dans votre contrat.

Quelle couverture avec votre carte bancaire ?

Comme les contrats d’assurance et de mutuelle, les cartes bancaires peuvent elles aussi offrir une protection en cas d’accident. Les garanties sont inscrites dans votre contrat. Les cartes bancaires haut de gamme, comme la gold ou la black, proposent généralement les couvertures les plus élevées. Mais attention, car cette assurance est soumise à certaines conditions. Il faut en effet avoir payé votre location de skis ou votre forfait de remontée mécanique avec cette carte pour bénéficier de la couverture.

Quel est l’intérêt d’une assurance spécifique ?

Il n’est pas obligatoire de souscrire une assurance spécifique pour votre séjour à la montagne. Néanmoins, cela peut vous assurer plus de tranquillité si les contrats dont vous êtes détenteur ne vous offrent pas une couverture suffisante. Il est possible de souscrire une assurance neige auprès de votre assureur. En cas d’accident, elle vous permettra d’obtenir un remboursement des frais médicaux, mais aussi de votre forfait de remontées mécaniques, de la location de votre matériel et d’éventuels cours de ski auxquels vous n’avez pas pu vous rendre. Cette assurance prendra également à ses frais l’indemnisation d’un skieur blessé par votre faute et des frais d’assistance ou de rapatriement. Des assurances sont aussi proposées lors de l’achat du forfait de remontées mécaniques ou de la location du matériel. Même sans ce contrat spécifique, il vous sera toujours possible d’appeler à l’aide en cas d’accident. Le principe de la gratuité des secours reste important, mais il ne s’applique pas partout en montagne. Si vous vous blessez en hors piste loin de la station, la note pourrait bien vous faire un gros contre coup.