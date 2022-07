Camping sauvage : ce qu’il faut savoir pour éviter les mauvaises surprises

"Lorsqu’on quitte un lieu de bivouac, pendre soin de laisser deux choses. Premièrement : rien. Deuxièmement : ses remerciements", conseille l’écrivain-voyageur Sylvain Tesson. Cette formule résume l’essentiel de ce qu’il faut savoir lorsqu’on envisage de camper ou de bivouaquer dans un lieu isolé où l’on échappe à la promiscuité et au flonflon des radios…

Le camping sauvage et le bivouac se différencient surtout de façon sémantique, le bivouac étant le lot des randonneurs perdus dans la nature, et le camping sauvage plutôt celui des vacanciers qui, pour des raisons écologiques ou économiques, souhaitent s’éloigner des sentiers battus en camping-car, combi ou voiture tout en restant à proximité de la civilisation.

En ce qui la concerne, la loi ne fait pas de différence réelle entre ces deux pratiques. Officiellement, camping et bivouac peuvent être librement pratiqués, hors de l’emprise des voies publiques et des routes, avec l’autorisation de celui qui a l’usage du sol, et sous réserve, le cas échéant, de l’opposition du propriétaire (article R111-32 du Code de l’urbanisme).