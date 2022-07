Comment prévenir les risques de noyades du chien ?

Si votre chien s'est noyé, le premier geste de secours à lui apporter est simple : commencer par le ramener sur la terre ferme et aidez-le à recracher l'eau dans ses poumons. Pour cela, il faut le prendre par les pattes arrière, maintenir sa tête en bas et une deuxième personne devra lui ouvrir la gueule en exerçant une pression au niveau du thorax. Si votre chien est trop grand et trop lourd, vous devrez le saisir par le ventre en le plaçant sur votre épaule afin de maintenir sa tête vers le bas. Si vous n'arrivez pas à faire sortir l'eau de ses poumons et que votre chien est en arrêt cardiaque, vous pouvez essayer une aide à la respiration : le bouche à nez, équivalent du bouche à bouche chez les humains. Pour le réanimer, vous devez souffler dans le nez du chien en maintenant la gueule de l'animal fermée. Toutefois, cette méthode doit être apprise et elle n'est à utiliser qu'en cas d'extrême nécessité. N'hésitez pas à contacter très rapidement un vétérinaire pour une intervention d'urgence.