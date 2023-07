Vacances d'été : les subventions pour les familles défavorisées ont-elles été rabotées par l'État ?

Certaines structures se trouvent-elles lésées ? Des territoires ont-ils pâti d'une nouvelle répartition des fonds ? La préfecture du Nord note auprès de TF1info que les sommes liées au programme Quartiers d'été ont augmenté cette année pour le département. De l'ordre de 15%. Et ajoute que "les subventions ont été fléchées dans un premier temps en priorité vers les villes les plus défavorisées du département, notamment celles du bassin minier et de la Sambre, où les taux de pauvreté sont les plus élevées et les capacités financières des communes plus faibles".

Le directeur du centre social de l'Arbrisseau, Jean-Philippe Vanzeveren, aurait espéré toucher des subventions identiques à celles de l'an passé. "Ce que l'on met en avant, c'est que les familles ont plus que jamais besoin de s'aérer. Elles ont besoin de sortir de chez elles et beaucoup n'en ont pas les moyens, surtout avec la crise énergétique et l'inflation. Une précarité s'est durablement installée". La préfecture nuance toutefois la baisse des moyens alloués au centre : par rapport à 2021, la réduction est de l'ordre de 4500 euros, nous précise-t-on, dans le cadre de "Quartiers d'été". Si l'établissement a obtenu 44.500 euros en 2021, une partie de cette somme portait sur d'autres initiatives : 24.000 euros ont été versés dans le cadre d'un appel à projets unique nommé "quartiers solidaires jeunes 2021". Il était mis en place à la sortie du deuxième confinement et ne prévoyait pas d'être reconduit par la suite.

Jean-Philippe Vanzeveren ne souhaite pas polémiquer et explique qu'il s'attendait à un rétrécissement des aides cette année. "On nous avait dit que nous avions été en quelque sorte 'bien servis' jusque-là", glisse-t-il, "et donc qu'il y aurait potentiellement une évolution de la répartition des fonds". Pour autant, il lui semble important de souligner que dans la période actuelle, la progression de la précarité devrait conduire à une mobilisation plus massive. "Les indicateurs ne sont pas meilleurs aujourd'hui, au contraire. On est parfois passé de l'orange au rouge", confie le directeur du centre social, inquiet pour les habitants de son secteur et les 300 familles aidées durant l'été par sa structure. Un message que le ministère assure avoir entendu, puisqu'à l'issue du précédent quinquennat, l'entourage d'Olivier Klein estime qu'un effort notable a été réalisé pour aider les quartiers populaires. Le budget qui leur était alloué est passé de 357 millions d'euros à 590 cette année, nous indique-t-on.