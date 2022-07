Vacances d’été : petit guide de survie pour emporter son smartphone à la plage

La plage est un des lieux les plus prisés des voleurs, et forcément, les smartphones faisant partie des objets les plus onéreux qu’on trimballe avec soi, ils sont particulièrement convoités par ces derniers. Pour éviter les vols, ne laissez pas vos affaires sans surveillance. Certaines plages proposent aux vacanciers des casiers antivols alors que d’autres renforcent la surveillance de la plage.

Autre solution, vous pouvez investir dans une "valut de plage", une boîte hermétique en forme de vis qui permet de ranger vos petits effets personnels. Il suffit ensuite de l’enfoncer dans le sable et de la cacher sous votre serviette. Par précaution, pensez à télécharger une application qui offre la possibilité de bloquer et de localiser votre smartphone en cas de perte ou de vol. Après tout, on ne sait jamais.