Vacances d'hiver : Bison Futé voit encore rouge sur les routes ce week-end

Alors que les vacanciers de la zone A s'apprêtent à terminer leurs congés, Bison Futé publie ses prévisions du week-end. La circulation s'annonce encore très difficile en provenance et en direction des stations de ski.

Les routes s'annoncent à nouveau chargées en ce premier week-end de mars. Alors que les vacances se poursuivent encore une semaine pour la zone B (Aix-Marseille, Nantes, Nice, Orléans-Tours), elles s'achèveront dimanche pour la zone A (Lyon, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Poitiers…) laissant présager une situation très difficile dès vendredi 1er mars, mais particulièrement samedi, en provenance et en direction des stations de ski des Alpes notamment.

"Ce week-end marque également la seconde semaine des vacances de Carnaval en Belgique", souligne Bison Futé dans ses prévisions du week-end publiées ce jeudi. "Ainsi, le samedi toute la journée, des difficultés de circulation particulièrement intenses sont attendues entre les frontières du nord et sur les axes desservant les stations de sports d’hiver en région Auvergne-Rhône-Alpes", anticipe le prévisionniste.

À quoi s'attendre ?

Bison Futé voit orange vendredi dans le sens des départs sur une large partie de la moitié est de la France où les régions Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est et Auvergne-Rhône-Alpes seront les plus fréquentées tandis que le reste du pays restera en vert.

Dans le détail, il est conseillé d'éviter l'autoroute A31 entre la France et le Luxembourg de 16h à 20h, l'A40 entre Mâcon et Annemasse de 18h à 20h, l'A43 entre Lyon et Modane de 18h à 20h. Le prévisionniste préconise aussi d'éviter l'A46 et la N346, pour le contournement Est de Lyon de 15h à 20h et la N85 entre Grenoble et Gap entre 17h et 19h. Dans le sens des retours, en revanche, Bison Futé voit vert sur l’ensemble de la France.

Samedi, l'organisme de prévision hisse son drapeau rouge dans le Grand-Est, en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes, et voit orange dans le reste du pays dans le sens des départs. "Les axes en direction des massifs montagneux seront très encombrés tout au long de la journée", insiste l'organisme. Bison Futé recommande d'éviter l'A10 à hauteur de Bordeaux de 10h à 15h, l'A6 entre Auxerre et Lyon de 8h à 13h, l'A40 entre Mâcon et Annemasse de 10h à 18h, et entre Annemasse et Passy entre 17h et 20h. Mieux vaudra également éviter l'A43 entre Lyon et Modane de 9h à 16h et l'A8 entre Fréjus et l'Italie de 11h à 14h.

Dans le sens des retours, la journée est classée orange en Auvergne-Rhône-Alpes. Il est conseillé d'éviter l'A40 entre Passy et Mâcon de 9h à 17h et l'A43 entre Modane et Chambéry de 8h à 13h, et entre Chambéry et Lyon de 9h à 18h.

Quel que soit le sens de circulation, le trafic retrouvera son calme dimanche, Bison Futé hissant le drapeau vert dans tout le pays, avec aucune perturbation à prévoir.