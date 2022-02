Vacances de février : quelles sont les règles si vous partez à l'étranger ?

En dehors des frontières européennes, les règles en vigueur varient aussi d'un pays à l'autre, notamment en fonction de l'avancée dans la vaccination sur le territoire en question et de la situation sanitaire en cours. La durée de validité du certificat de vaccination comme celle du certificat de rétablissement, ainsi que les politiques de test et d'isolement en cas de contamination au Covid-19, font partie des informations à vérifier sur le site de France Diplomatie avant le départ, celles-ci pouvant changer régulièrement et rapidement. En Israël, par exemple, il faut que la troisième dose ait été administrée moins de six mois avant l'entrée sur le territoire.

Pour rappel, quel que soit le schéma vaccinal, depuis le 4 décembre, toute personne de 12 ans et plus arrivant en France doit présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24 ou 48 heures, à l'exception, comme évoqué plus haut, des voyageurs ayant un schéma vaccinal complet arrivant d'un État membre. À noter que les voyageurs non vaccinés ne peuvent se rendre dans les pays classés à risque (orange et rouge) par la France sans fournir de motif impérieux.