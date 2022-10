Vacances de la Toussaint : la ruée vers l’Ouest de la France

Pour les vacances de la Toussaint, nombre de Français ont choisi de partir dans l'Ouest de l'Hexagone. L'objectif est de profiter d'un temps ensoleillé et des températures particulièrement clémentes pour la saison. À la Rochelle, tous les TGV en provenance de Paris sont complets. Pour plusieurs vacanciers rencontrés par le 13H de TF1, venir dans l'Ouest, c'est avant tout pour voir l'océan.

Pouvoir se poser sur le sable pour un pique-nique fin octobre, c'est plutôt rare. C'est encore plus improbable pour un bon nombre de vacanciers venus de la région parisienne. Ils ont cru jusqu'à la dernière minute devoir annuler leur séjour. "On a eu beaucoup de difficulté à trouver de l'essence, et ça s'est finalement un peu débloqué en région parisienne ces derniers jours. Heureusement, ici on en trouve plus facilement", raconte un père de famille dans la vidéo en tête d'article.