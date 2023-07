Vacances d'été : 6 Français sur 10 ne sont pas partis au cours des cinq dernières années

Cette situation décrit la réalité vécue par de nombreuses familles et personnes aux revenus modestes, pour qui les vacances représentent un luxe de plus en plus difficile à atteindre. À ce propos, la Fondation Jean-Jaurès met en évidence le clivage social "préoccupant" qui se dessine avec 67% des employés et 76% des ouvriers qui ont déjà renoncé à partir en vacances pour des raisons financières contre 45% des cadres. "Le différentiel est important, mais ne doit pas non plus masquer une réalité plus large. Si près d’un cadre sur deux a déjà renoncé aux vacances d’été dans les cinq dernières années pour des raisons financières, c’est bien qu’il existe un problème majeur et structurel lié à ce moment pourtant indispensable dans la vie des Français. Là encore, il existe une fracture territoriale entre les communes urbaines de province et les communes rurales, d’une part, et l’agglomération parisienne, d’autre part", met en garde la Fondation Jean-Jaurès.