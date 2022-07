Faute de moyens, près d'un Français sur deux renonce-t-il aux vacances cet été ?

Un récent sondage, dévoilé peu après la mi-juin, indiquait que 63% des Français avaient l'intention de partir en vacances durant l'été. Néanmoins, les chiffres les plus souvent cités et pris en exemple sont ceux fournis par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc). Par le biais de son enquête "Conditions de vie et aspirations des Français", il se penche depuis de longues années sur les voyages réalités par les populations. La dernière publication, basée sur des données récoltées en janvier dernier, montrait ainsi qu'au cours "de l’année 2021, 54 % des Français sont partis au moins une fois en vacances". Notons, comme le rappelle l'Insee, que l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) désigne sous le terme de vacances "l'ensemble des déplacements d'agrément comportant au moins quatre nuits consécutives hors du domicile".

Les chiffres sont en baisse, témoignait récemment une représentante du Crédoc : "Une conséquence évidente du Covid", glissait-elle, puisque "les gens sont beaucoup moins partis". Après la crise de 2008, "il y avait eu une baisse des départs de 2 points, elle est de 9 points à cause du Covid", a-t-elle ajouté. Les tendances à moyen et long terme sont également intéressantes, puisque si "depuis les années 2000, on observe une tendance à la baisse", l'on reste "à environ 50 à 60 % de la population qui part". Le député LFI François Piquemal avance donc un chiffre cohérent lorsqu'il évoque 40% de la population ne partant pas.