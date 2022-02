Vacances d'hiver au ski : les règles sanitaires dans les stations

Après d'autres pays européens, comme l'Angleterre et le Danemark, la France, elle aussi, a commencé à desserrer les contraintes liées au Covid-19, mercredi 2 février, pour alléger un peu le quotidien des Français. Il n'est notamment plus nécessaire de porter un masque à l'extérieur et la levée de cette restriction s'applique dans les stations de ski et par conséquent aux remontées mécaniques. "Le port du masque ne sera plus obligatoire pour emprunter les remontées mécaniques dans les stations de ski mais son port restera recommandé", a toutefois précisé ce lundi le cabinet du Premier ministre à France 3.

Le port du masque reste néanmoins obligatoire dans les transports (cars, navettes, trains...) et dans tous les établissements recevant du public, à commencer par les loueurs de matériel de sports d'hiver où la désinfection des mains et du matériel reste également d'actualité.