Hôtel : réserver sur une plateforme en ligne est-il toujours un bon plan ?

Éric Legros, gérant d'un camping dans les Vosges, a décidé il y a quelques années de rompre tous ses contrats avec les centrales de réservation. Malgré ses démarches, il continue d'être référencé sur plusieurs sites. Sur l'un d'eux, on peut y lire :"Malheureusement, nous n'avons plus de disponibilités correspondant à votre recherche dans cet établissement. Découvrez nos autres établissements dans la région Lorraine." "Le client qui va me chercher et qui ne va pas me trouver va se dire bon, il est complet. Donc du coup, cette plateforme va inciter l'internaute à aller ailleurs", déplore-t-il.