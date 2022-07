Vacances : ces astuces pour bien organiser votre valise

Une fois les réponses trouvées, Élodie Boulard suggère d'opter pour une petite valise car "plus la valise est grande, plus on aura tendance à la remplir." Et dedans, on y met "sept tenues et deux paires de chaussures maximum", peu importante la durée du séjour, quitte à les laver, en variant les styles vestimentaires (jeans, jupe, robe, short...), adaptables à toutes situations.

Lorsqu'on commence à empiler les vêtements dans la valise, il est important de bannir les affaires qu'on prend toujours "au cas où" mais qu'on ne met jamais. "J'aime bien prendre l'exemple des chaussures à talons parce qu'on les prend souvent, mais on ne les met jamais", illustre Élodie Boulard. "On pense qu'on pourra les mettre en soirée, mais qu'a-t-on à se prouver ? En vacances, elles ne sont pas forcément indispensables et peuvent être remplacées par des chaussures plates, plus simples."

Dans la vidéo ci-dessous, la spécialiste explique comment plier et ranger ses affaires pour optimiser l'espace de son sac. Ne pas rouler les produits textiles, "permet d'avoir une valise très facile à gérer, on voit tout ce qu'on a, on ne passe pas ses vacances à faire, défaire, refaire sa valise", complète Christine Tessier sur TF1, une autre home organiser parisienne.