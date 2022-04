Vacances : quelles sont les prévisions de trafic pour ce week-end ?

Les prévisions sont similaires pour ce samedi 30 avril. La journée est classée orange en Île-de-France. Cette fois-ci, il est conseillé de quitter ou traverser l’Île-de-France avant 8 h, d'éviter l’autoroute A10 à hauteur de la barrière de péage de Saint-Arnoult, de 8 h à 16 h et d'éviter l’autoroute A6 à hauteur de la barrière de péage de Fleury, de 8 h à 13 h. "En Île-de-France, dans le sens des départs, dès le début de la matinée et jusqu’en début d’après-midi, des difficultés de circulation sont attendues sur les autoroutes A13, A10 et A6 ainsi que sur les axes A6B et A86", résume Bison Futé. Comme la veille, la circulation sera habituelle sur le reste de la France et dans le sens des retours.

Dimanche 1er mai, en ce jour férié, la circulation s'annonce calme sur les routes de France. La journée est classée vert au niveau national, tant dans le sens des départs que celui des retours.