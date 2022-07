Randonnée : comment bien choisir son sac et son matériel

On distingue plusieurs types de sacs de randonnée. Leur contenance va de 15 à 80 litres. Un volume compris entre 15 et 30 litres convient aux balades de quelques heures ou de 2 jours maximum. Attention : les sacs destinés aux hommes et aux femmes différent. Les bretelles des modèles pour femme sont évasées afin de libérer la poitrine, la ceinture ventrale est plus large et le dos plus court que sur un sac masculin. Homme ou femme, il faut être attentif aux sangles de rappel de charge située au niveau des épaules et choisir un modèle dont la ceinture ventrale permet de ranger de petits objets : lunettes de soleil, etc. Autre point clé : les renforts dans le dos et aux épaules doivent être généreux de façon à limiter les frictions et donc les risques d’échauffement.