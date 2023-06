Vitesse, clignotant, distance de sécurité... Les nouvelles habitudes des Français sur la route

Un comportement reste constant. Plus d’un véhicule sur trois circule sur la voie du milieu alors que celle de droite est libre, même quand il peut se rabattre en toute sécurité, selon l'Observatoire. Le week-end, plus d’un conducteur sur deux reste sur la voie du milieu. Enfin, le clignotant reste souvent en option : 28% des conducteurs ne signalent pas quand ils dépassent, et 39% quand ils se rabattent.

Ces mauvaises pratiques concernent aussi les poids lourds, qui ont été étudiés sur une portion de l'autoroute A1. Un sur quatre (25,5%) ne respecte pas la distance réglementaire des 50 mètres. Pire, 4,3% des poids lourds viennent mordre sur la bande d’arrêt d'urgence, mettant en danger les automobilistes en panne, les dépanneurs et agents autoroutiers en intervention.