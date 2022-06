Vaccin anti-Covid et cycle menstruel perturbé : ce que dit la recherche

De leur côté, les centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV) ont jugé à partir de leurs études sur les sérums Pfizer et Moderna, tous deux à ARN messager, que la vaccination avait pu déclencher des effets indésirables sur les cycles menstruels, mais toujours "non graves" : saignements trop longs, parfois hors règles, retards et aménorrhées. Des troubles constatés "aussi bien après la première injection qu’après la deuxième ou la dose de rappel". Dans les cas d'endométriose, l'état des recherches actuelles ne permet pas d'estimer si la vaccination peut entraîner une aggravation des symptômes.

Quant au comité de pharmacovigilance de l'Agence européenne des médicaments (EMA), il a indiqué dans de premières conclusions rendues ce mois-ci que les preuves manquaient encore pour établir un lien entre les vaccins Pfizer et Moderna et la disparition des menstruations. L'effet reste toutefois sous sa surveillance, tout comme les saignements abondants, dont l'évaluation se poursuit. L'ANSM continue aussi ses recherches et le recueil de témoignages.