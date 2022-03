Covid-19 : qu'est-ce que la vaccination réactive, sur laquelle misent tant les experts ?

"Le modèle que nous avons construit permet d’envisager la vaccination réactive comme une stratégie efficace pour augmenter la couverture vaccinale et pour réduire le nombre de cas dans certains scénarios épidémiques, surtout lorsqu’elle est couplée à d’autres mesures comme un traçage efficace des cas contacts", explique de son côté Chiara Poletto, chercheuse à l’Inserm et co-auteure de l’étude. "Il s’agit d’un outil qui pourra aussi être réutilisé et adapté en France dans le cas où un autre variant émergerait et où il faudrait tester l’efficacité d’une stratégie réactive pour administrer d’éventuelles doses de rappel", conclut-elle.