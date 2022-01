Le "freedom convoy" canadien fait-il déjà des émules à l'international ?

Selon plusieurs internautes, la colère a d'ores et déjà embrasé le voisin étasunien. "Environ 650 camionneurs de la Caroline du Sud, aux États-Unis, en route vers Ottawa", écrit un internaute, vidéo à l'appui. Visualisée plus de 10.000 fois, elle montre une longue file de camions roulant au pas, supposément en direction de la frontière canadienne, à plus de 1000 kilomètres. Sauf qu'il n'en est rien. Le filigrane TikTok sur le clip renvoie vers le compte de Mitchell Bottomley, un adepte des camions, qui partage avec ses 53.800 abonnés sa passion pour les poids lourds. Première chose étonnante, il n'y a pas sur son compte d'autres vidéos de ce mouvement, ni de marque de soutien à cette action. Ainsi, le 28 janvier, jour de la mobilisation à Ottawa, il partage un clip depuis le siège de Bottomley, une entreprise spécialisée dans le transport par camion, situé en Caroline du Nord.

En fait, si la vidéo du cortège a bien été publiée le 22 janvier sur le compte de Mitchell Bottomley, il n'indique absolument pas qu'il s'agit d'une action en soutien aux routiers canadiens. Et pour cause, il s'agit d'images filmées en août 2021, selon la vice-présidente de l'entreprise, interrogée par Reuters. La vidéo a été prise dans le cadre du "Truck convoy for Special Olympics", un événement qui rassemble des aficionados pour une collecte de fonds.