Pourquoi vacciner les moins de 5 ans "serait très compliqué" en France

L'une comme l'autre ne manquent pas non plus de s'appuyer sur l'expérience de la vaccination des 5-11 ans qui peine à décoller en France. "On a déjà du mal à convaincre les parents des 5-11 ans en expliquant le bénéfice du vaccin, en dessous de cinq ans ça va être très compliqué si l'on ne peut pas s'appuyer sur le fait d'empêcher les formes graves auxquelles cette tranche d'âge n'est pas exposée et une future infection", pressent le Dr Kochert. "Si beaucoup d'adultes et d'adolescents se sont fait vacciner pour obtenir leur pass, cet argument ne vaut pas concernant les enfants ; les parents veulent savoir pourquoi ils doivent le faire, il faut vraiment faire preuve de pédagogie et ce besoin s'accroit à mesure que l'enfant est jeune", détaille-t-elle.

Pour autant, tient à préciser Christèle Gras-Le Guen, "ça n'est pas l'âge qui pose problème" aux parents, pas plus que la vaccination en elle-même a priori. "En matière de vaccination, c'est l'âge de la vie où on reçoit le plus de vaccin", rappelle-t-elle.