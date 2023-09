Vacciner son chien : ce que vous devez savoir

Bien que seulement obligatoire dans les cas énoncés ci-dessus, le vaccin antirabique est fortement recommandé, car le chien contaminé par le bacille de la rage (morsure par un animal infecté…) risque de transmettre la maladie. Bien que cela soit rarissime en Europe selon l'Institut Pasteur, un voyage en Afrique ou en Asie peut l'exposer.

Parmi les maladies du chien les plus courantes, l'infection virale dite maladie de Carré est potentiellement mortelle, tout comme l'hépatite de Rubarth qui endommage le foie, les reins et les yeux. Très contagieuse et mortelle, la parvovirose fait aussi l'objet d'un vaccin recommandé. Rarement létale, l'influenza du chien (grippe canine) n'en est pas moins grave et contagieuse. Quant à la leptospirose, attrapée au contact de l'urine d'un rongeur contaminé, elle se transmet à l'homme et reste difficile à guérir.

À ces six maladies principales s'ajoutent la leishmaniose, la piroplasmose et la toux du chenil. Le vaccin est recommandé en prévention d'une exposition potentielle aux vecteurs (phlébotomes du pourtour méditerranéen, tiques, vie en collectivité).