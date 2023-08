Canicule : déjà 80 morts de plus que la normale en France en juillet

Mais ces estimations sont encore préliminaires, notamment parce qu'elles se basent sur des données de mortalité qui ne sont pas encore complètes. Surtout, elles n'évaluent pas exactement les morts directement dues aux canicules, mais permettent seulement, pour l'heure, d'indiquer à quel point l'ensemble des décès a dépassé la normale pendant cette période. L'agence prévoit de donner à la fin de l'été un bilan de la surmortalité sur l'ensemble de la saison, ainsi qu'une première estimation des morts uniquement attribuables à la chaleur.

Par ailleurs et plus spécifiquement, Santé publique France fait état, durant la canicule de juillet, de deux décès pouvant être considérés comme des accidents de travail liés à la chaleur survenus en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le Grand-Est.