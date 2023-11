Vague de froid : ces astuces à mettre en place pour garder nos plantes au chaud

L'hiver est une saison qui peut effrayer bien des jardiniers. Pas de panique, il existe de nombreuses solutions pour protéger nos plantes et nos arbres. On vous livre quelques astuces à mettre en place avant l'arrivée des premières gelées.

Le froid s'installe doucement, mais sûrement. Lorsque l'hiver arrive, il est primordial de protéger ses plantes et ses arbres. En effet, il s'agit d'une période rude qui s'accompagne de pluie, de neige et de gel. Autant de facteurs qui peuvent faire du mal à nos végétaux. Voici quelques astuces pour les aider à traverser la saison froide en douceur.

L'indispensable paillage

Cette technique fonctionne en été comme en hiver. Le but ? Protéger les racines et mettre la terre à l'abri. Le paillage consiste à déposer une couche végétale protectrice autour du pied de la plante ou de l'arbre. Cela peut être des écorces, des feuilles mortes, les tontes de gazons, voire, des branches que l'on a broyées. Le paillis va empêcher le froid de s'engouffrer dans le sol et garder la terre au chaud et pour cela, on dispose des couches épaisses au moins 5 cm. En plus de protéger les plantes, le paillis va également nourrir la terre. L'idéal est de le mettre en place avant la baisse des températures.

Le voile d'hivernage pour les arbres et arbustes

Le voile d'hivernage est un matériau protecteur qui crée une barrière protectrice autour des plantes. Léger et perméable, il protège les végétaux les plus sensibles du froid et du gel. Le voile d'hivernage s'installe avant l'arrivée des premières gelées. On place le tissu autour de la base de l'arbre ou de l'arbuste, on déplie vers le haut pour l'envelopper complétement. Enfin, on fixe le voile. Surtout, on n’oublie pas de vérifier qu'il y a suffisamment de place autour des branches et du feuillage pour ne pas étouffer la plante.

Les cloches et châssis de protection

Adeptes du système D ? Voici deux astuces à mettre en place très facilement. Les cloches sont des dômes que l'on place directement au-dessus de la plante frileuse. Elles sont généralement en plastique et ont la faculté de retenir l'humidité tout en protégeant la plante des intempéries. Il n'est pas nécessaire de courir dans un magasin spécialisé pour s'en procurer. Une bouteille en plastique coupée en deux peut faire l'affaire. Les châssis, eux, sont des carrés potagers sur lesquels est placée une protection vitrée. C'est une technique que l'on peut utiliser pour protéger les jeunes plants ou pour continuer à cultiver des plantes aromatiques. On en trouve dans les magasins, mais vous pouvez très bien fabriquer cette installation en réutilisant, par exemple, une vieille fenêtre que vous placerez sur un carré potager.