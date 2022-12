Grand froid : "Le Samu social de Paris est entièrement mobilisé en cette période"

Mais avec le froid toutefois, la veille du Samusocial s'est accrue notamment à Paris. "Tout est mis en œuvre pour faire sortir le maximum de camions de maraude la nuit - cinq actuellement - avec à leur bord un travailleur social, un infirmier et un chauffeur accompagnant social pour aller vers les personnes sans abri. Nos maraudes de jour, composée de trois infirmières sont également très mobilisées, avec une veille accrue des publics les plus fragiles. En effet, certains usagers sont connus des équipes ou nous sont signalés par des partenaires comme étant plus fragiles, donc nous ciblons autant que possible les rencontres auprès de ces personnes", poursuit Vanessa Benoit.

Des maraudes partenaires de la Protection civile, de la Croix Rouge Française et de l'Ordre de Malte, pilotées par la coordination des maraudes, en lien avec le 115, sont aussi mobilisées pour renforcer le traitement des signalements au 115 et la veille sur des situations identifiées par la coordination, les soirs et les week-ends.

Depuis plusieurs jours, la distribution de duvets et de vêtements chauds a, elle aussi, été renforcée. "Doudounes, vestes polaires, pulls, sous-vêtements thermiques, caleçons longs, bonnets, écharpes, gants, chaussettes chaudes sont distribués aux sans-abri ainsi que des cirés car la pluie aussi est très dure à gérer quand on vit dehors", insiste la directrice générale du Samusocial de Paris.