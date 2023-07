Val-d'Oise : la marche en mémoire d'Adama Traoré interdite par la préfecture

La marche prévue samedi 8 juillet à Persan et Beaumont-sur-Oise pour les sept ans de la mort d'Adama Traoré n'aura pas lieu. La préfecture du Val-d'Oise a annoncé jeudi son interdiction dans le contexte des émeutes consécutives à la mort de Nahel. "À la suite de la procédure contradictoire engagée avec le comité 'Vérité pour Adama', #préfet95 interdit la manifestation et les rassemblements prévus le samedi 8 juillet 2023 à Persan et à Beaumont-sur-Oise", ont tweeté les services de l'État.

À la mi-journée, la préfecture avait annoncé "envisager" l'interdiction de cette manifestation en arguant de possibles "troubles graves à l'ordre public" avec la venue d'"éléments perturbateurs". Le préfet Philippe Court donnait jusqu'à vendredi midi aux organisateurs pour formuler leurs observations. Joint par l'AFP, le comité "La Vérité pour Adama" n'a pas réagi dans l'immédiat à l'annonce de cette interdiction.