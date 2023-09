Var : ils trouvent 400.000 euros dans la nature en promenant leur chien... et peuvent garder la moitié de la somme

Pleins de bonne volonté, les découvreurs ont ramené, le lendemain, le précieux magot à la gendarmerie de la commune. Une enquête a alors été ouverte pour tenter d'établir l'origine des 400.000 euros, et s'ils pouvaient provenir d'une activité délictueuse ou illicite. Une enquête ensuite confiée à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC). Après plusieurs auditions, des fouilles sur site avec une équipe cynophile, des constatations sur place, des prélèvements pour trouver d'éventuelles traces ADN et même une tentative de rapprochement avec des cambriolages passés, les investigations n'ont rien donné. Par ailleurs, personne ne s'est présenté pour réclamer les billets.