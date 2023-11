Le pape François a-t-il arboré une "croix LGBT" lors d'une rencontre publique ?

Une photo du pape François est relayée en ligne, le montrant avec une croix aux couleurs de l'arc-en-ciel autour du cou. Le souverain pontife "vient d’inventer la croix LGBT", peut-on lire sur les réseaux sociaux. Si ce cliché est bien authentique, la croix multicolore, qui lui a été offerte en Amérique latine, n'a pas de lien avec le mouvement LGBT+.

Le pape François serait-il devenu une figure de prou du "wokisme" ? C'est ce que laissent entendre des internautes sur les réseaux sociaux, relayant un cliché du souverain pontife lors d'un déplacement public. Sur cette photo, on le voit porter non pas une, mais deux croix à son cou. Si la première est d'une apparence assez traditionnelle, la seconde est en revanche assez particulière puisque très colorée. Le pape "vient d’inventer la croix LGBT", peut-on lire, laissant entendre que François a mis en avant cet emblème.

Cette croix est présentée de manière trompeuse comme un symbole LGBT+ sur les réseaux sociaux. Et ce depuis plusieurs années. - Capture écran X

Le cadeau d'un groupe de jeunes Sud-Américains

Contrairement à ce que suggèrent les publications partagées en ligne, François n'est pas devenu un ambassadeur de la communauté LGBT+. Si la photo qui le montre avec une croix multicolore au cou est bien authentique, sa signification n'est pas celle du célèbre drapeau arc-en-ciel. Ce cliché remonte à 2018 : à la mi-octobre cette année-là, le pape se déplaçait en Amérique latine. Lors d'une visite, il a échangé avec un groupe de jeunes croyants membres de la Pastorale des Jeunes d'Amérique latine. Le moment choisi par ces derniers pour lui offrir la fameuse croix.

Elle est un emblème "de la Pastorale des Jeunes d'Amérique latine", apprend-on sur le site de l'organisation, et "porte avec elle les couleurs qui représentent le symbole de la PJ (Pastorale des Jeunes). Par conséquent, chaque couleur représente chaque région au sein de la pastorale. Vert : représente la région du Mexique et de l'Amérique centrale. Jaune-orange : représente la région des Caraïbes. Rouge : représente la région andine. Bleu : représente la région du Cône Sud."

AFP Factuel, qui avait identifié il y a quelques années de précédentes versions de cette fake news, notait qu'un tweet de "Vatican News" faisait état de cette rencontre officielle. Cet organe de presse du Vatican a partagé une série de photos sur lesquelles la croix multicolore était visible au cou du pape. En légende, on apprenait que ce cadeau avait été offert par "des jeunes du Panama" et des "prêtres du synode d'Amérique latine". Le Saint-Père "les a accueillis dans la joie et les a bénis", poursuit le message.

Ce n'est pas la première fois que François est présenté de manière trompeuse comme un militant LGBT+ : ces derniers mois, le pape a ainsi été mis en scène sur une série d'images générées par des intelligences artificielles. On le voyait alors porter un large drapeau arc-en-ciel sur les épaules, sourire aux lèvres.

