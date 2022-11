Vélos cargos : bientôt fabriqués à 100% en France ?

Ce vélo peut vous servir à transporter vos enfants, mais aussi des outils ou encore d’imposants colis. Concrètement, le cadre, le plancher, les roues, la béquille et le moteur seront fabriqués à quelques kilomètres d’ici. 60% du vélo sera français. Et surprise : ça ne coûte pas plus cher. Plus simple à fabriquer, réalisé en une seule pièce, "le cadre du vélo est à peu près à 20% moins cher qu’en Asie", nous explique Thomas Coulbeaut. En le fabriquant en France, cette entreprise sera également moins soumise aux problèmes récurrents de transport avec l’Asie.