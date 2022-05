Vendredi 13 : les Français sont-ils (très) superstitieux ?

"Loin d’être le phénomène obscur et marginal que l’on pourrait imaginer, la croyance dans le paranormal et le superstitieux constitue un phénomène majoritaire en hausse constante dans la population, et les résultats de cette étude en sont l’illustration", explique Louise Jussian, chargée d’études "Politique et actualité" de l’Ifop. De ce fait, si 3 Français sur 10 reconnaissent être superstitieux, ils sont dans les faits bien plus à prêter attention aux objets et attitudes supposés leur porter malheur ou bonheur. En effet, 69% croient dans au moins un signe porte bonheur (trèfle à 4 feuilles, brin de muguet, étoile filante, toucher du bois…).

En progression constante ces vingt dernières années, ces croyances sont plus particulièrement présentes chez les jeunes, les catégories sociales les plus précaires et chez les femmes, lesquelles sont également les plus nombreuses à donner du crédit aux para-sciences. Ainsi, diverses études sur le sujet enregistrent depuis 20 ans une hausse constante et structurelle de la croyance dans le paranormal : la croyance dans l’astrologie a connu un bon de 11 points (44%), le déchiffrage des lignes de la main a vu son nombre d’adeptes augmenter de 15 points, la sorcellerie de 11 points et la voyance de 14 points (32%).

"Si la France a toujours été un pays empreint de nombreuses croyances populaires, la matrice de la société d’après-guerre matérialiste et hyper rationnelle semble s’effriter au profit d’une société plus spirituelle où les diverses croyances longtemps taboues sont de plus en plus assumées. Et si le rapport à ces croyances relève d’une dynamique fortement genrée, on peut y voir l’impact du contexte patriarcal dans lequel certaines femmes cherchent à maitriser davantage leur avenir et à trouver une explication à diverses situations", analyse encore Louise Jussian.