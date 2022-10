Estimé à 2.000 euros, le vase chinois est adjugé à presque 10 millions d'euros

Ce vase de forme Tianqiuping, bleu et blanc, en porcelaine et émaux polychromes, avec dessins de dragons "féroces" et de nuages, mesure 54 cm de hauteur et 40 cm de diamètre. Estimé par les experts entre 1.500 et 2.000 euros, il a été remporté grâce à une enchère de 7,7 millions d'euros, soit un prix - frais compris - de 9,121 millions d'euros.