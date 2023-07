Disparition du petit Émile : le point sur l'enquête

Toujours aucune trace du petit garçon. Disparu samedi 8 juillet au Vernet, hameau de 125 habitants des Alpes-de-Haute-Provence, le petit Emile, deux ans et demi, reste introuvable ce mardi 11 juillet, malgré le vaste dispositif de recherches déployé. Dès dimanche, des centaines de bénévoles étaient mobilisés, en renfort des gendarmes, pour passer la zone au peigne fin. Ce mardi matin, les enquêteurs sont passés à une nouvelle phase, en bouclant la zone et en arrêtant les battues et en mettant les habitants à l'écart des recherches.

"Cette nouvelle journée d'investigation a été consacrée à un nouveau temps de recherche très localisé sur le hameau même du Haut-Verney" a résumé, mardi en fin d'après-midi Rémy Avon, le procureur de Digne-les-Bains, lors d'un point presse. "Nous en sommes au même point qu'avant-hier et ce n'est pas faute d'avoir multiplié les investigations", a-t-il déploré. Au-delà de 48 heures après le début des recherches, le pronostic vital d'Émile est "très engagé", compte tenu de son "jeune âge" et des "fortes chaleurs actuelles", selon le procureur. On fait le point, trois jours après la disparition du petit garçon.