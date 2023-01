Vers une grève pendant les vacances d'hiver ? Les syndicats l'ont déjà fait

En 2020, toujours en raison de la réforme des retraites, les grèves avaient eu lieu pendant les vacances d'hiver. Les transporteurs et travailleurs du secteur public protestaient alors contre un recul de l'âge pivot à 64 ans, en dessous duquel la pension de retraite doit faire l'objet d'une décote. Plusieurs manifestations et grèves avaient eu lieu, et le jeudi 6 février encore, 121.000 personnes manifestaient dans toute la France, selon le ministre de l'Intérieur. Les grèves avaient alors perturbé les transports, notamment les trains, les métros et les bus, causant des retards et des annulations. Des dizaines de stations de ski ou de nombreux avocats avaient également fait grève. Le Covid avait finalement contraint le gouvernement à faire machine arrière.

Le dernier exemple date de 2021, lorsque des grèves avaient été annoncées pour les vacances d'hiver afin de réclamer de meilleurs salaires et davantage de moyens humains. Avec des universités, des hôpitaux, des tribunaux et des écoles bloqués, ces mobilisations avaient engendré des annulations de cours et des retards dans les examens, mais aussi des perturbations pour les voyageurs et les vacanciers dans les transports.