Pourquoi il ne faut jamais couper les moustaches d'un chat

Contrairement à la moustache des humains qui peut être taillée ou rasée autant qu'on le désire et qui n'a plus aujourd'hui qu'une valeur esthétique, les vibrisses du chat sont essentielles aux félins. Ces longs poils rigides encadrant le museau de l'animal l'aident à se repérer dans son environnement, participent à son langage corporel et ne doivent jamais être coupés.