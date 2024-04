Victime de cyberharcèlement, Miss Allemagne fait front

Âgée de 39 ans et d'origine iranienne, Apameh Schönauer, la nouvelle Miss Allemagne, fait face à du cyberharcèlement de masse. "Ces messages sont tellement superficiels qu'il n'y a rien à dire", a-t-elle réagi. Comme Miss Univers, le concours allemand a été réformé pour laisser plus de place à l'inclusivité.

Les organisateurs du concours soutiennent la gagnante

En Allemagne, les personnes étrangères sont régulièrement pointées du doigt, notamment par l'extrême droite et une partie des conservateurs, qui leur reprochent un manque de volonté de s'intégrer dans la société allemande. Le parcours d'Apameh Schönauer constitue donc un exemple positif et un encouragement. "J'ai appris à m'imposer dans ce milieu très masculin, à me battre et à me faire respecter en tant que femme, et en tant que femme iranienne, donc en tant qu'immigrée", souligne-t-elle aujourd'hui.

Les organisateurs de Miss Allemagne ont d'emblée apporté leur soutien à la gagnante. Le jury est conforté et sûr "d'avoir choisi la bonne personne", a précisé sur les réseaux sociaux Max Klemmer, le directeur du concours. Selon Apameh Schönauer, la communauté iranienne l'aide aussi à surmonter cette épreuve. "Ils sont très fiers qu'on leur donne un peu d'espoir, de savoir qu'en tant que femme iranienne, on peut faire quelque chose dans un autre pays où l'on a grandi et où l'on vit depuis plus de 30 ans", affirme-t-elle.