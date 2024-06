C’est inédit, le mouvement de colère rassemble les agriculteurs français et espagnols. Lundi, ils ont bloqué la frontière entre les deux pays avec les mêmes revendications.

Tout au long de la frontière franco-espagnole, c’est la même scène. Des dizaines de convois d'agriculteurs prennent la route avec un objectif : bloquer l'accès entre les deux pays. En quelques minutes, un barrage filtrant est improvisé sur l’autoroute A63, plus aucun camion ne peut plus circuler. "L'objectif était de montrer à l'État qu'on est encore capable de se mobiliser, c'est juste une piqûre de rappel", nous explique un agriculteur.

La mobilisation est inédite, car de l’autre côté de la frontière, les agriculteurs espagnols manifestent aussi. "Puisque nous demandons la même chose, il faut absolument que nous manifestions ensemble", nous confie un éleveur espagnol. Il s’agit d’une action commune, devant des automobilistes plutôt acquis à leur cause et prêts à patienter s’il le faut.

Au total, sept points de blocage ont été recensés le long de la frontière, rendant quasi impossible le passage d'un pays à l'autre. Au Perthus, ils étaient des centaines à s'être réunis, à seulement quelques jours des élections européennes. Leur message au gouvernement est clair. "On souffre énormément. On souffre beaucoup de la concurrence mondiale", nous lance un agriculteur.

Sur les barrages, les agriculteurs s'organisaient lundi soir, car ils s'apprêtaient à y passer la nuit. 24 heures de manifestation avant de rentrer dans leurs exploitations. "On ne vient pas ici pour le plaisir, on a du boulot dans nos exploitations. On aura du retard à rattraper mais il faut se mobiliser pour montrer qu'on est là", explique l'un d'eux. Ils le promettent déjà, si aucune mesure n'est prise, d'autres blocages seront organisés.