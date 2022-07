10 000 évacués face aux incendies en Gironde : comment ils s’organisent ?

Tant qu'ils ont pu, des habitants sont restés pour protéger leur maison. Mais jeudi soir, il a fallu se résigner et fuir. Certains ont passé la nuit dans leur voiture. "Les poussières étaient tellement intenses. On recevait des flammèches et des copeaux que c'était irrespirable", explique une femme âgée. Ce vendredi, ils vont retrouver leur proche, mais difficile de penser à autre chose. "On pense au retour. Est-ce qu'on va retrouver des cendres ou une maison ?", s'inquiète une personne interrogée.