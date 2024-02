VIDEO - 1000 ruches place Bellecour : l'action coup de poing des apiculteurs à Lyon

Des apiculteurs manifestent ce lundi contre la concurrence du miel venu de l’étranger. À Lyon, ils se sont réunis en plein centre de la place Bellecour avec un millier de ruches. Si les passants soutiennent la cause, nombreux sont ceux à reconnaitre être tentés par le miel à bas prix.

"Stop aux importations de miel à bas prix". C'est le message, affiché sur des pancartes, que les apiculteurs réunis sur la place Bellecour à Lyon ce lundi matin entendent faire passer. Venus de toute la France pour manifester contre la concurrence du miel venu de l’étranger, ces derniers étaient encerclés de pas moins d'un millier de ruches. "On a aujourd’hui du miel dans nos entrepôts qu’on n’a pas réussi à vendre, parce que les négociants qui sont nos intermédiaires avec la grande distribution ne nous ont rien acheté", explique dans le reportage en tête de cet article l’un des manifestants présents.

Si les passants rencontrés soutiennent la cause, ils reconnaissent aussi pour bon nombre être tentés par le miel à bas prix. A titre de repère, il faut compter deux euros le kilo pour du miel chinois ou ukrainien, contre huit euros le kilo pour un produit français.

Or, dans les rayons des grandes surfaces, ce sont trop souvent des miels provenant de tous les continents que l'on trouve au détriment des miels français, jugent les concernés. "Ce sont les intermédiaires qui ne jouent pas le jeu. Aujourd’hui, le miel d’import est en train de supplanter le miel français, alors que le miel d’import devrait venir juste compléter ce qu’on n’arrive pas à produire en France", explique une apicultrice.

Selon la Fédération des associations de développement de l'apiculture (Ada France), 63% des apiculteurs français ont du mal à commercialiser leur récolte 2023. La demande de miel en France s'élève pourtant à environ 45.000 tonnes par an, largement de quoi absorber la production nationale, estimée à 34.000 tonnes en 2023. Or, chaque année, 35000 tonnes de miel sont importées et représentent 50% du marché français.