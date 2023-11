VIDÉO - 11-Novembre : un siècle après, de nouveaux monuments aux morts

À Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) aussi, on se prépare. La ville accorde une place très importante à la mémoire de guerre. Un monument aux morts est en restauration. La stèle reçoit un premier coup de neuf depuis sa création en 1989. La mairie a investi 1600 euros dans cette nouvelle rénovation. "Si on a voulu graver tous ces noms dessus, ce n'est pas pour les laisser s'effacer avec le temps. C'est pour rendre hommage à la mémoire de tous ceux qui ont combattu et souvent donné leur vie. Il ne faut jamais oublier", nous lance Serge Rosinoff, conseiller à la mairie, chargé de mission mémoire et monde patriotique à Chalon-sur-Saône.

Continuer à entretenir les souvenirs de guerre que de moins en moins de personnes peuvent raconter. Près de deux millions de Français ont perdu la vie en 14-18 et 39-45.