"12 euros par semaine pour manger" : avec l'inflation, les banques d'aide alimentaire sont débordées

Chaque semaine, la même distribution d'aide alimentaire et chaque semaine, de plus en plus de bénéficiaires. Avant, il fallait se priver de viande, aujourd'hui, même les légumes deviennent hors de portée pour certains étudiants. "Le marché, ce n'est plus possible. C'est trop cher maintenant. Même là, on se sent pris, on se sent coincé. Des pommes de terre, des pommes, des courgettes, ce n'est pas mirobolant", explique un étudiant dans la file.

À 19h30, la distribution démarre. Une impressionnante file d'attente s'étend sur plusieurs centaines de mètres. Ici, neuf étudiants sur dix affirment être obligés de sauter des repas et l'inflation actuelle aggrave le constat.