Le 13H à vos côtés : attention à l’arnaque "aux sentiments" ou "à la romance" !

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, une mise en garde à propos des escroqueries sentimentales sur lesquelles alerte Cybermalveillance.gouv.fr. Thierry Coiffier délivre ses conseils sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Gare à l’arnaque "aux sentiments" ou "à la romance" ! Cybermalveillance.gouv.fr a publié une alerte parce qu’il y a des milliers de victimes avec des préjudices importants. Certaines se sont fait soutirer plusieurs dizaines, voire des centaines de milliers d’euros. L’arnaque touche aussi bien des hommes que des femmes.

Comment fonctionne-t-elle ? Cela débute habituellement sur un site de rencontre, mais aussi, et c’est là la nouveauté, sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, ou des messageries WhatsApp, Messenger. Une personne vous aborde habilement et va gagner votre confiance puis votre cœur au fil d’échanges qui peuvent parfois s’étaler sur des mois, voire des années.

"À un moment, l’escroc va vos demander de l’argent, ça peut prendre différentes formes, souvent pour répondre à une urgence médicale ou administrative. Parfois, on peut vous inciter à faire un placement financier", nous explique Jean-Jacques Latour, directeur Expertise Sécurité à cybermalveillance.gouv.fr. En général, les sommes sont de plus en plus importantes jusqu’à ce que vous ne puissiez plus payer. Certains escrocs peuvent même vous faire chanter en menaçant de publier des photos intimes que vous lui auriez envoyées.

Comment éviter de se retrouver dans une telle situation ? C’est compliqué parce qu’il peut aussi y avoir de belles rencontres grâce aux réseaux sociaux ou des sites de rencontre. Mais il y a un fait qui doit vous alerter : la personne va tout faire pour éviter une rencontre physique, elle aura toujours un bon prétexte. D’autre part, n’envoyez jamais de l’argent à quelqu’un que vous n’avez jamais vu, rencontré physiquement. Même chose avec des photos ou des vidéos intimes. N’hésitez pas à demander l’avis à de proches au moindre doute, ce n’est forcément pas facile, mais ils peuvent vous aider. D’ailleurs les escrocs tentent en général de vous isoler.

Comment réagir si l’on s’est fait piéger ? Conservez les preuves, numéro de téléphone, les messages reçus, vous les rassemblez et vous allez porter plainte pour escroquerie à la police ou à la gendarmerie. Il faut le faire même si l’on a un peu honte parce que cela peut aider d’autres personnes. Il faut signaler la personne au site ou réseau social sur lequel vous l’avez rencontrée.

Quant à récupérer votre argent, ce sera très compliqué. Pour toutes ces démarches, faites- vous accompagner par France Victimes au 116 006.

