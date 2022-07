VIDÉO - 14-Juillet : ces musiques interprétées lors du défilé, dont "Méditerranée" de Tino Rossi

Qui dit défilé militaire, dit fanfare ! Cette année, la Marine nationale a ouvert le défilé avec deux formations musicales, le Bagad de Lann-Bihoué et la Musique des équipages de la flotte. Sous le format d’une aubade de 12 minutes, les deux formations ont évolué sur la place de la Concorde et interprété cinq morceaux issus du répertoire militaire et populaire.

En guise d’ouverture, le Bagad de Lann-Bihoué a joué son titre "Azerty". Puis les deux formations ont entonné "Méditerranée", une interprétation du morceau de Tino Rossi. Les deux formations ont ensuite enchaîné avec "Titre traditionnel" et la "Marche Vannetaise", avant de terminer par la "Marches de mousses".