VIDÉO - 14-Juillet : les temps forts du défilé en images

Puis le tableau final a été assuré par des sportifs, athlètes olympiques et militaires, réunis dans la solennité d'une "Marseillaise", portée par les 25 chanteurs des corps de l'armée. Enfin, c'est la chanteuse Candice Parise qui a signé la clôture de la cérémonie, un drapeau tricolore noué autour du bras, en interprétant plusieurs chansons dont une nouvelle "Marseillaise", mais aussi un titre composé spécialement pour la célébration, intitulé "France". L'artiste de 34 ans avait été révélée dans le télé-crochet "The Voice" sur TF1 en 2017, et avait même été finaliste aux sélections de l'Eurovision.