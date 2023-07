14-Juillet : le Conseil d'État valide en grande partie l'interdiction de vente de feux d'artifices

Pas de chandelles romaines ni de fusées. Le Conseil d'État a maintenu, jeudi 13 juillet, l'interdiction de vente des "engins pyrotechniques" utilisés lors des récentes violences urbaines pour attaquer les forces de l'ordre. Dans sa décision, la plus haute juridiction administrative en France a validé l'interdiction de vente, décrétée par l'exécutif, de ces feux d'artifices classés en "catégorie F2 et F3" car elles peuvent "être détournées et utilisées contre les forces de l'ordre ou les biens". Ses membres ont admis un risque "élevé" que ces engins soient à nouveau utilisés à l'occasion de la Fête nationale du 14-Juillet.

En revanche, l'interdiction de vente pour des feux d'artifice considérés "moins dangereux", soit les cierges magiques utilisés comme décorations pâtissières, ou les claque-doigts, a été levée. Généralement vendus dans les magasins de farces et attrapes, ils présentent "un risque faible et ne semblent pas de nature à causer des troubles graves à l'ordre public". "De plus, l'instruction n'a pas permis de démontrer qu'ils avaient été utilisés pour commettre des violences lors des récentes émeutes."