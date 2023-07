VIDÉO - 14-Juillet : une nuit de fête dans le calme

Dans l'ensemble, la nuit de samedi à dimanche a été bien plus calme que l'année précédente. Selon un bilan provisoire communiqué par le ministère de l'Intérieur à TF1/LCI, 255 véhicules ont été incendiés, soit 40% de moins que l'an dernier (423). Mais le plus impressionnant est la baisse de l'usage d'artifice. 51 ont été enregistrés sur le territoire, contre 333 l'été dernier. Résultat : sept policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers ont été blessés, soit trois fois moins qu'en 2022 et 96 interpellations ont eu lieu.