VIDÉO - Défilé du 14-Juillet : Anne-Claire Coudray à bord d'un AlphaJet de la Patrouille de France

Des acrobaties dans les airs, à 600 km/h. Anne-Claire Coudray est montée à bord d'un AlphaJet de la Patrouille de France, qui fête cette année ses 70 ans, et dont elle a été désignée marraine cette année. Positionnée à l'arrière de l'avion, elle est la première à décoller pour une expérience unique au monde avec les pilotes de l'armée de l'Air et de l'Espace. Pendant plus d'une heure, elle est aux premières loges des répétitions de la Grande dame, qui se prépare au 14-Juillet.