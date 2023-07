VIDÉO - 14-Juillet : en immersion avec les pilotes de chasse français

Les avions de l'armée sont régulièrement en opération dans le cadre de l'OTAN, et qui sont parfois confrontés à des moments de tension face à des appareils russes. Le 20H de TF1 vous fait vivre l'une de ces interventions, filmée depuis le cockpit de l'appareil.

Comme vous pouvez le voir dans le sujet en tête de cet article, ces pilotes français ignorent encore leur cible. Ils ont juste cet ordre de l’OTAN qui vient de tomber et qui nécessite un décollage immédiat. C’était quelques mois plus tôt, en décembre 2022, en Lituanie. Une fois en vol, Michaël, pilote de Rafale, et son coéquipier, découvrent un avion à intercepter, à savoir un IL-20, avion de renseignement russe, bientôt rejoint par deux avions de chasse, des Sukhoi-27. Chaque détail est transmis en temps réel à leur commandement. "On va juste donner cette information qu'il y a un pilote à bord, et deux missiles qui sont accrochés sous les ailes", explique le pilote dans le sujet.

Ces avions circulent entre la Russie et l’enclave russe de Kaliningrad. Comme souvent, ils passent au large des États Baltes et en ont le droit, mais sont censés prévenir : "L'idée, c'est de montrer notre présence et leur rappeler que s'ils ne suivent pas les règles, il y aura forcément des chasseurs qui vont aller à leur rencontre et seront là pour les escorter", poursuit-il.