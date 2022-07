14 juillet : le retour des feux d’artifice

Si les feux d'artifice ont été annulés cette année dans certaines communes à cause des risques d'incendies, ils pourront être tirés à Paris, Marseille, Lyon, Toulouse et Angers. A chaque fois, la magie opère. Les illuminations se reflètent sur les visages des grands et des petits. Après deux ans sans feux d'artifice, le plaisir de retrouver ce spectacle impressionnant à ciel ouvert est total.