VIDÉO - 14-Juillet : un policier fait sa demande en mariage en marge du défilé sur les Champs-Élysées

On voit ça tous les ans, mais on ne s'en lasse pas. Si le 14-Juillet est l'occasion pour les militaires et policiers français de défiler sur les Champs-Élysées, c'est aussi, pour certains, le moment choisi pour faire leur demande en mariage. Et le 14 Juillet 2023 ne déroge pas à la règle. La journaliste de TF1 Sehla Bougriou a capté en images un moment d'émotion avant le début du défilé ce vendredi matin.