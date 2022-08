20 habitants... et des milliers de Combis Volkswagen

Le Combi, c'est le premier camping-car. Celui de Laurence et Philippe est équipé comme en 1972. Autre symbole du Combi, le toit qui cache une tente. La maison de vacances de Chloé et Noah depuis dix ans : "dès qu'on a envie de s'arrêter, on s'arrête à un endroit où on peut s'arrêter (...), dans un parking ou sur un camping, n'importe".